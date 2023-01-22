Çin'de otoyola çığ düştü: 28 ölü
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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde otoyola çığ düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde otoyola çığ düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.
Tibet Özerk Bölgesi'nin güneybatısında bulunan Nyingchi kentinde otoyola çığ düştü. Çin medyası, çığ düşmesi sonucu araçların kar altında kaldığını duyurdu. İtfaiye ve ordudan oluşan 1300 kişilik kurtarma ekibi çalışmalarını tamamladı. Yaşanan felakette 28 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya