Çin'de Otoyol Kavşağında Zincirleme Kaza: 6 Ölü, 2 Yaralı

Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki bir otoyol kavşağında yeşil ışıkta bekleyen beş aracın birbirine arkadan çarpması sonucu altı kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise hafif yaralandı. Kazanın sebebine ilişkin soruşturma devam ediyor.