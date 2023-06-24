Çin'de Otoyol Kavşağında Zincirleme Kaza: 6 Ölü, 2 Yaralı
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Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki bir otoyol kavşağında yeşil ışıkta bekleyen beş aracın birbirine arkadan çarpması sonucu altı kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise hafif yaralandı. Kazanın sebebine ilişkin soruşturma devam ediyor.
HANGZHOU, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki bir otoyol kavşağında yeşil ışıkta bekleyen beş aracın birbirine arkadan çarpması sonucu altı kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise hafif yaralandı.
Yerel kamu güvenliği yetkililerinin verdiği bilgiye göre Quzhou şehrine bağlı Longyou ilçesinde Cuma günü öğleden sonra saat 13.51 sularında meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle olay yerinde yangın çıktı. Kazanın sebebine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Dünya