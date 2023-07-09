Çin'de Otoyol İnşaatında Toprak Kayması: 5 Kişi Kurtarıldı, 9 Kişiden Hala Haber Alınamıyor

Çin'in Hubei eyaletindeki bir otoyol inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucunda 5 kişi kurtarılırken, 9 kişiden hala haber alınamıyor. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, olayın ardından acil durum müdahalesini etkinleştirdi ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye ekip gönderdi.

WUHAN, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletindeki bir otoyol inşaatında meydana gelen toprak kaymasının ardından, 5 kişi kurtarılırken 9 kişiden hala haber alınamıyor.

Yerel yetkililerin Pazar günü yaptıkları açıklamaya göre, Wufeng'in Tujia Özerk İlçesi'ne bağlı Yueshan köyündeki inşaat alanı Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında 500.000 metreküpten fazla toprak taşıyan heyelanın altında kaldı. Pazar günü saat 08.00 itibarıyla toplam 5 kişi kurtarıldı,

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, jeolojik afet için dördüncü seviye acil durum müdahalesini etkinleştirdi ve acil durum yönetimine rehberlik etmesi için bölgeye bir çalışma grubu gönderdi.

Bakanlık, yerel arama ve kurtarma çalışmalarına rehberlik edilip destek olunması, yaralıların tedavisi ve can kayıplarının azaltılması, ikincil felaketlerin önlenmesi ve kurtarma ekiplerinin güvenliğinin sağlanması için her türlü çabanın gösterilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Bakanlık ayrıca, afete neyin yol açtığının tespiti, risk izleme ve soruşturmasının güçlendirilmesi, ayrıca insanların can ve mal güvenliğinin sağlaması ve korunması yönünde çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık, arama ve kurtarma operasyonlarını yürütmek üzere bölgeye, ulusal kapsamlı yangın söndürme gücünde görevli 139 kişi ile 32 aracın yanı sıra profesyonel ekipmanlı ulusal güvenlik sağlama acil durum kurtarma ekibi gönderdi.