Çin'de Ortaokulun Spor Salonunun Çatısı Çöktü: 11 Ölü, 4 Yaralı

Çin'in Heilongjiang bölgesinde bulunan bir ortaokulun spor salonunun çatısı çöktü. Olayda 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Çökmenin nedeni olarak çatıda kullanılan perlitin suyu emerek ağırlaşması gösterildi.

Çin'in Heilongjiang bölgesinde bir ortaokulun spor salonunun çatısı çöktü. Toplam 15 kişinin göçük altında kaldığı olayda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Ülkenin Heilongjiang bölgesindeki Qiqihar kentinde bulunan ortaokulun çatısı çöktü. Çin medyası, yapılan incelemelerde binanın inşası sırasında çatıda perlit kullanıldığı ve sağanak yağmur sonrası perlitin suyu emerek daha ağır hale geldiği ve çatının çökmesine neden olduğunun belirlendiğini bildirdi.Çökme sonrası göçük altında kalan 15 kişiden 11'i yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.