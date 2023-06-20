Çin'de Oroqen Şenlik Ateşi Festivali Başladı

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Oroqen Özerk Sancağı'nda düzenlenen Şenlik Ateşi Festivali, farklı etnik gruplardan on binlerce insanın katılımıyla başladı. Festival, Oroqen'deki en önemli geleneksel festivallerden biri olma özelliğini taşıyor ve ülkenin dört bir yanından turistleri kendine çekiyor.

33. Oroqen Şenlik Ateşi Festivali, Pazar günü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Oroqen Özerk Sancağı'nda başladı. Farklı etnik gruplardan on binlerce insan, festivali kutlamak için bir araya geldi.

Şenlik ateşi festivali, Oroqen'deki en önemli geleneksel festivallerden biri olma özelliğini taşıyor. Zaman içinde dönüşerek yerel bir kültürel kimlik haline gelen festival, ülkenin dört bir yanından kutlamalara katılmak isteyen çok sayıda turisti kendine çekiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hulun Buir'den bildiriyorlar.(XHTV)