Çin'de Nehir Üzerinde Mahsur Kalan İşçi, Drone Desteğiyle Kurtarıldı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Gongshan ilçesinde bulunan Nujiang Nehri'nin yaklaşık 100 metre üzerindeki bir teleferikte, kasnak arızası nedeniyle bir işçi mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri drone kullanarak işçiye yiyecek, su ve gerekli teçhizatı gönderdi. Üç saatlik kurtarma çalışmasının ardından işçi, kasnağı tamir ederek sağ salim geri döndü.