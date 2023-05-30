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Çin'de Nehir Üzerinde Mahsur Kalan İşçi, Drone Desteğiyle Kurtarıldı

Dünya Haberleri

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Gongshan ilçesinde bulunan Nujiang Nehri'nin yaklaşık 100 metre üzerindeki bir teleferikte, kasnak arızası nedeniyle bir işçi mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri drone kullanarak işçiye yiyecek, su ve gerekli teçhizatı gönderdi. Üç saatlik kurtarma çalışmasının ardından işçi, kasnağı tamir ederek sağ salim geri döndü.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Gongshan ilçesinde bulunan Nujiang Nehri'nin yaklaşık 100 metre üzerindeki bir teleferikte, kasnak arızası nedeniyle bir işçi mahsur kaldı.

Kurtarma ekipleri drone kullanarak işçiye yiyecek, su ve gerekli teçhizatı gönderdi.

Üç saatlik kurtarma çalışmasının ardından işçi, kasnağı tamir ederek sağ salim geri döndü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Haberler

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