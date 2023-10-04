Çin'de Mısır İşleme Tesisi Gaz Zehirlenmesi: 7 Ölü

Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Xingping köyünde bulunan bir mısır işleme tesisi, gaz zehirlenmesi sonucu 7 kişinin ölümüne neden oldu. İncelemeler sonucunda ölümlerin karbon monoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı belirlendi.

TAİYUAN, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Wutai ilçesine bağlı Xingping köyünde bir mısır işleme tesisinde meydana gelen gaz zehirlenmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Yerel yetkililere göre yapılan ilk incelemelerde hayatını kaybedenlerin karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğü tespit edildi.

Olay Salı akşamı, bu yılın başından beri üretim dışı olan tesisin kurutma bölümündeki bir çukura giren Shan soyadlı bir kişi ile irtibatın kesilmesiyle yaşandı.

Kurtarma çalışmaları için besleme çukura giren 6 kişinin de zehirlendiği tahmin ediliyor. İtfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından tesisten çıkarılarak hastaneye kaldırılan bu kişiler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.