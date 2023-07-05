Çin'de mevsimsel sellerde 15 kişi hayatını kaybetti

Çin'in güneybatısında, dağlık bölgeleri etkileyen mevsimsel sellerde ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti. Çongçing'de mevsimsel seller nedeniyle 15 kişinin öldüğü ve 4 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Sel riski taşıyan Çongçing şehrinde sel uyarısı 3. seviyeye yükseltilirken, Sıçuan eyaletinde 85 binden fazla kişi tahliye edildi. Arama kurtarma ekipleri bölgedekileri güvenli yerlere taşıyor ve sel sonucu kapanan yolları temizliyor.