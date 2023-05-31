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Çin'de Mangrov Ormanlarının Korunmasında İlerlemeler Kaydediliyor

Çin'de Mangrov Ormanlarının Korunmasında İlerlemeler Kaydediliyor

Dünya Haberleri

Çin'deki mangrov ormanları ağırlıklı olarak Guangdong eyaleti, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi ve Hainan eyaleti gibi alanlara yayılmış konumda. Ülkenin en büyük mangrov ormanı alanına sahip olan Zhanjiang Mangrov Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda koruma çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülüyor.

Çin'de Mangrov Ormanlarının Korunmasında İlerlemeler KaydediliyorÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang şehrinin deniz kıyısında yer alan bir mangrov ormanının havadan çekilmiş panaromik fotoğrafı, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

ZHANJİANG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'deki mangrov ormanları ağırlıklı olarak Guangdong eyaleti, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi ve Hainan eyaleti gibi alanlara yayılmış konumda. Çin'deki türünün en büyük ve en yoğun doğal rezervi olma özelliği taşıyan Zhanjiang Mangrov Ulusal Doğa Koruma Alanı'na da ev sahipliği yapan Guangdong eyaleti, ülkenin en büyük mangrov ormanı alanına sahip.

Çin'de Mangrov Ormanlarının Korunmasında İlerlemeler KaydediliyorÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang şehrinin deniz kıyısı yakınlarında yer alan mangrov ormanındaki kuşlar, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang şehrinde yer alan Jinniu adasındaki bir mangrov ormanını ziyaret eden insanların havadan çekilmiş fotoğrafı, 24 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'de Mangrov Ormanlarının Korunmasında İlerlemeler KaydediliyorÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang şehrinin deniz kıyısı yakınlarındaki yer alan mangrov ormanında dinlenen kuşlar, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

Çin'de Mangrov Ormanlarının Korunmasında İlerlemeler KaydediliyorÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang şehrinin deniz kıyısı yakınlarındaki mangrov ormanında vakit geçiren insanlar, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

Çin'de Mangrov Ormanlarının Korunmasında İlerlemeler KaydediliyorÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang şehrinin deniz kıyısı yakınlarındaki mangrov ormanında uçan kuşların havadan çekilmiş fotoğrafı, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

Çin'de Mangrov Ormanlarının Korunmasında İlerlemeler KaydediliyorÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang şehrinin deniz kıyısında yer alan bir mangrov ormanının havadan çekilmiş fotoğrafı, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

Çin'de Mangrov Ormanlarının Korunmasında İlerlemeler KaydediliyorÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang şehrinde yer alan Jinniu adasındaki bir mangrov ormanının havadan çekilmiş fotoğrafı, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'de Mangrov Ormanlarının Korunmasında İlerlemeler KaydediliyorÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang şehrinde yer alan Jinniu adasındaki bir mangrov ormanının havadan çekilmiş fotoğrafı, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

Çin'de Mangrov Ormanlarının Korunmasında İlerlemeler Kaydediliyor

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Dünya Haberler

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