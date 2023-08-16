Çin'de Laishui ilçesinde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Laishui ilçesinde manzarasının güzelliğiyle ünlü bir alanda, bir görevli dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor. Laishui ilçesinde yakın zamanda Doksuri Tayfunu nedeniyle şiddetli yağışlar etkili olmuştu. Yerel yetkililer, bölge sakinlerinin güvenliklerini sağlamak ve afet bölgelerinin eski durumuna geri dönmesine yardımcı olmak üzere aktif şekilde afet sonrası acil yeniden inşa çalışmaları yürütüyor.