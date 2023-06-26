Çin'de Kuraklık 3 Milyon Hektar Tarım Alanını Etkiledi
Dünya Haberleri
Çin Su Kaynakları Bakanlığı, ülkede yaklaşık 3 milyon hektar büyüklüğünde tarım arazisinin kuraklıktan etkilendiğini açıkladı. İç Moğolistan, Hebei, Liaoning ve Yunnan'da yaklaşık 200.000 kişi ve 760.000 büyük baş hayvanın yeterli suya erişiminin olmadığı belirtildi. Sel ve kuraklığa karşı acil durum müdahaleleri etkinleştirildi.
BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı, kuraklığın Pazar günü itibarıyla ülkede yaklaşık 3 milyon hektar büyüklüğünde tarım arazisini etkilediğini açıkladı.
Bakanlık, özellikle İç Moğolistan, Hebei, Liaoning ve Yunnan'da yaklaşık 200.000 kişi ve 760.000 büyük baş hayvanın yeterli suya erişiminin olmadığını belirtti.
Çin'in güneyinde Cumartesi'den Pazar'a kadar süren şiddetli yağışlar 15 nehirde taşkınlara neden olurken su seviyeleri alarm seviyesini aştı.
Sel ve kuraklığa karşı acil durum müdahalelerini etkinleştiren bakanlık, etkilenen bölgelere izleme, tahmin ve afet yardım desteğini artırdı.