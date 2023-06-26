Çin'de Kuraklık 3 Milyon Hektar Tarım Alanını Etkiledi

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, ülkede yaklaşık 3 milyon hektar büyüklüğünde tarım arazisinin kuraklıktan etkilendiğini açıkladı. İç Moğolistan, Hebei, Liaoning ve Yunnan'da yaklaşık 200.000 kişi ve 760.000 büyük baş hayvanın yeterli suya erişiminin olmadığı belirtildi. Sel ve kuraklığa karşı acil durum müdahaleleri etkinleştirildi.