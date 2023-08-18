Çin'de Konaklama Yerinde Çıkan Yangında 9 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Liping ilçesinde bulunan bir konaklama yerinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
GUİYANG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Liping ilçesinde bulunan bir konaklama yerinde Cuma günü erken saatlerde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Yerel acil durum yönetimi idaresi, yangının Cuma günü saat 01.02 sularında Zhaoxing kasabasında bulunan betonarme yapıdaki bir konaklama yerinde meydana geldiğini bildirdi. Yangın 01.35 sularında söndürüldü.
Olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Dünya