Çin'de Konaklama Yerinde Çıkan Yangında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Liping ilçesinde bulunan bir konaklama yerinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.