Çin'de kömür madeninde çıkan yangında 16 madenci hayatını kaybetti
Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan Panguan kasabasındaki Shanjiaoshu kömür madeninde çıkan yangında 16 madenci hayatını kaybetti. Yangının nedeni olarak taşıma bandının alev alması gösterildi. Yetkililer yangının söndürüldüğünü belirtti.
Çin'de bir kömür madeninde çıkan yangında 16 madenci hayatını kaybetti.
Çin'in Guizhou eyaletinde yer alan Panguan kasabasındaki Shanjiaoshu adlı kömür madeninde yangın çıktı. Yetkililer, yangında 16 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, yapılan ön inceleme sonucunda hayatını kaybeden madencilerin taşıma bandının alev alması sonucu mahsur kaldıklarının tespit edildiğini ifade ederek, madendeki yangının söndürüldüğünü aktardı. - PEKİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya