Çin'de kömür madeni kazasında 11 kişi hayatını kaybetti

HARBİN, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Shuangyashan kentinde Salı günü öğleden sonra meydana gelen kömür madeni kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.

Yapılan ilk incelemeye göre, Heilongjiang Longmay Shuangyashan Madencilik Limited Şirketi'ne ait Shuangyang kömür madeninde saat 14.40 civarında meydana gelen kaza, kaya patlaması sonucu gerçekleşti.

Arama ve kurtarma çalışmaları sona ererken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.