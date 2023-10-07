Çin'de Koinu Tayfunu Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Çin'in doğusu ve güneyindeki kıyı eyaletlerinde sekiz günlük Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilinin ardından evlerine dönen yolcular, Koinu Tayfunu nedeniyle ulaşım engelleriyle karşılaştı. Rüzgar ve yağmurun etkisiyle feribot güzergahları askıya alındı ve yollar kayganlaştı.

FUZHOU/GUANGZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'de yerel meteoroloji departmanlarına göre Koinu Tayfunu, Çin'in doğusu ve güneyindeki kıyı eyaletlerinde sekiz günlük Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilinin ardından evlerine dönen yolcuları olumsuz etkiledi.

Soğuk hava ve yılın 14. tayfunu olan Koinu Tayfunu'nun birleşik etkisi nedeniyle, rüzgar ve yağmur Guangdong ve Fujian eyaletlerini etkiledi ve dönüş yolculuğu yapanlar için ulaşım engelleri oluşturdu.

Perşembe günü öğle saatleri itibarıyla Fujian'da 137 yolcu feribotunu kapsayan 54 yolcu feribotu güzergahı askıya alındı. Guangdong'da ise Cuma günü saat 11.00 itibarıyla 42 yolcu feribotu güzergahı durduruldu.

Fujian meteoroloji yetkilileri tayfundan kaynaklanan şiddetli yağışların yolların kayganlaşmasına ve görüş mesafesinin azalmasına neden olduğu konusunda uyarıda bulundu. Fujian'ın güney kıyı bölgelerindeki belirli yol kesimleri daha yüksek risk taşıyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nin Cuma günü erken saatlerde yaptığı tahminlere göre, tayfunun kademeli olarak Guangdong'un doğusundaki kıyı bölgelerine yaklaşması ve Cumartesi ile Pazar günü Taiwan, Fujian ve Guangdong'un bazı bölgelerine şiddetli yağmur ve sağanak yağış getirmesi bekleniyor.