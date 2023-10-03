Çin'de Koinu Tayfunu için sarı alarm yayımlandı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Koinu Tayfunu için sarı alarm yayımladı. Tayfunun ülkenin güney ve doğu kesimlerine fırtına getirmesi bekleniyor.

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Salı günü Koinu Tayfunu için sarı alarm yayımladı. Sarı alarm, dört kademeli tayfun uyarı sisteminde en şiddetli üçüncü kademeyi gösteriyor. Çin'de bu yılın 14. tayfunu olan Koinu'nun, ülkenin güney ve doğu kesimlerine fırtına getirmesi bekleniyor.

Merkezden yapılan açıklamaya göre Salı günü saat 05.00'te 20,2 derece kuzey enlemi ile 125,2 derece doğu boylamında gözlemlenen tayfunun saatte yaklaşık 10-15 km hızla kuzeybatıya doğru hareket etmesi bekleniyor.

Çin'in Taiwan adasının güney kesimlerinde bir noktada kıyıya ulaşacak yahut kıyıya ulaşmadan Taiwan'ı geçerek batıya doğru hareket edecek olan tayfunun şiddetinin Çarşamba akşamından Perşembe sabahına kadar kademeli olarak azalacağı tahmin ediliyor.

Merkez, yerel yetkilileri tayfuna yönelik acil müdahale hazırlıkları yapmaya ve olası sel ve jeolojik afetlere karşı teyakkuzda kalmaya çağırdı.