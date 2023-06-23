Çin'de Kavurucu Sıcak Hava Dalgası: İlk Turuncu Alarm Yayımlandı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, yüksek sıcaklıkların ülkenin birçok bölgesini etkisi altına almasının ardından bu yılın ilk turuncu alarmını yayımladı. Kuzeyde ve nehirler boyunca uzanan bölgelerde sıcaklıkların 35 santigrat derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Başkent Beijing'de sıcaklık 41,1 santigrat dereceye yükseldi.

Çin'in başkenti Beijing'deki Longtan Park'ta bir ejderha teknesi yarışını izleyen insanlar, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, kavurucu sıcak hava dalgasının ülkenin birçok bölgesini etkisi altına almasının ardından bu yılın ilk turuncu alarmını yayımladı. Perşembe günü ilan edilen turuncu alarm, yüksek sıcaklıklar için en yüksek ikinci seviye uyarı niteliğinde.

Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre, Cuma günü gündüz saatlerinde Çin'in kuzeyi ile Sarı ve Huaihe nehirleri boyunca uzanan bölgelerde sıcaklıkların 35 santigrat derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hava tahmininlere göre Beijing, Tianjin, Hebei ve Shandong'un bazı bölgelerinde sıcaklıklar 40 santigrat derece civarında olabilir.

Perşembe günü sabah saat 8.00'den öğleden sonra 16.00'ya kadar Beijing, Tianjin, Hebei ve Shandong'un bazı bölgelerinde sıcaklıklar hızla yükselirken en yüksek sıcaklıklar 40 santigrat derecenin üzerine çıktı. Bu dört eyalet düzeyindeki bölgede bulunan toplam 17 ulusal meteoroloji gözlem istasyonu rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar bildirdi.

Beijing Meteoroloji Servisi'ne göre, başkentin güneyindeki bir meteoroloji istasyonunda sıcaklık Perşembe günü saat 15.19'da 41,1 santigrat dereceye yükseldi. Bu veri, başkentte kayıtların güvenilir şekilde tutulmaya başlanmasından bu yana kaydedilen en yüksek ikinci değer oldu.

Nanjiao istasyonunda şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık 24 Temmuz 1999 tarihinde gözlemlenen 41,9 santigrat dereceydi.

Çin'de yüksek sıcaklıklar için üç kademeli, renk kodlu uyarı sistemi kullanılıyor. Kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken, onu turuncu ve sarı takip ediyor.

Beijing, Perşembe günü sabah 9.00'da yüksek sıcaklıklar için turuncu alarm verdi ve sıcak hava dalgasının Cumartesi gününe kadar başkentin büyük bölümünü kavuracağı tahmininde bulundu.

Perşembe günü öğleden sonra Hebei eyaleti, Cuma günü sıcaklıkların 40 ila 42 santigrat dereceye ulaşmasının beklendiği Langfang, Cangzhou ve Hengshui şehirlerinin yanı sıra Baoding, Shijiazhuang ve Xingtai şehirlerinin bazı bölgeleri için acil durum müdahale seviyesini yükselterek kırmızı alarm yayımladı.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi baş tahmincisi Zhang Fanghua, önümüzdeki 10 gün içinde Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi, Henan, Shandong ve İç Moğolistan Özerk Bölgesi gibi yerlerin orta seviyede yüksek sıcaklık riskiyle karşı karşıya kalacağını, elektrik ve enerji talebinin artacağını ve açık hava etkinliklerinin sıcak çarpmasına yol açabileceğini bildirdi.

Sıcak çarpmasının önlenmesi ve enerji tedarikinin sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini söyleyen Zhang, insanların açık hava etkinliklerine katılırken veya tarlada çalışırken sağlık koruma önlemleri almalarını tavsiye etti.