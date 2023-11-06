Çin'de Kar Fırtınası: Okullar ve Ticari Faaliyetler Askıya Alındı

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Changchun kentinde etkili olan soğuk hava dalgası, şiddetli rüzgarlar ve yoğun kar yağışına neden oldu. Yerel yetkililer, acil durum önlemleri kapsamında okulların ve ticari faaliyetlerin geçici olarak askıya alınmasını ve ısıtma sistemlerinin erken çalıştırılmasını kararlaştırdı.

CHANGCHUN, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Changchun kentinde bir kaldırımdaki karları küreyen temizlik işçileri, 6 Kasım 2023.

Çin'in kuzey ve kuzeydoğusunda etkili olan soğuk hava dalgası, Pazar gününden bu yana şiddetli rüzgarlara ve yoğun kar yağışına yol açtı. Buna karşılık yerel yetkililer, okulların ve ticari faaliyetlerin geçici olarak askıya alınması ve ısıtma sistemlerinin erken çalıştırılması gibi acil durum önlemlerini uygulamaya koydu. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)