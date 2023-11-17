Çin'de Kar Fırtınası Alarmı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzeydoğu ve güneybatısında kar fırtınaları beklendiği konusunda uyarıda bulundu. Jilin, Heilongjiang ve Sichuan eyaletlerinde kar fırtınası yaşanması beklenirken, yerel yönetimler ve halkın tedbirli olması istendi.

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Cuma günü kar fırtınaları için turuncu alarmı yenileyerek, ülkenin kuzeydoğu ve güneybatıdaki eyaletlerinde bazı bölgelerin tipi etkisi altına girmesinin beklendiği konusunda uyardı.

Meteoroloji merkezi Jilin, Heilongjiang ve Sichuan eyaletlerinin bazı bölgelerinde Cuma günü saat 14.00'ten Cumartesi günü saat 14.00'e kadar kar fırtınası yaşanacağını ve bunun da bazı yerlerde kar kalınlığının 13 santimetreyi aşmasına yol açabileceğini bildirdi.

Merkez, yerel yönetimleri tipiye karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, halka da gerekli olmadıkça açık hava faaliyetlerini azaltmalarını tavsiye etti.

Çin'de şiddetli hava koşulları için dört kademeli bir hava uyarı sistemi bulunuyor. Kırmızı alarm en şiddetli uyarıyı temsil ederken onu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.