Çin'in Shanxi eyaletindeki Anze ilçesinde bir inşaat sahasında meydana gelen iskele çökmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin'de inşaat kazasında üç kişi hayatını kaybetti

TAİYUAN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Anze ilçesindeki bir inşaat sahasında bir iskelenin çökmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerden Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre kaza, Cuma günü saat 22.00 civarında meydana geldi. İskelenin çökmesiyle 7 kişi donatılı beton altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.