Çin'de İlkokul Müdürü Cinsel İstismardan İdam Edildi

Çin'in Gansu eyaletindeki eski ilkokul müdürü, 8-14 yaşlarındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle idam edildi. Müdür, 5 kız çocuğuna tecavüz ettiği için idam cezasına çarptırılmıştı.

Çin'de eski bir ilkokul müdürü, 8-14 yaşlarındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle idam edildi.

Çin'in Gansu eyaletindeki eski ilkokul müdürüne cinsel istismar suçundan verilen idam cezasının 7 Kasım'da zehirli iğne ile infaz edildiği belirtildi. Yerel medyada yapılan açıklamaya göre sanık Zhang Longji, görevde bulunduğu sürede 8-12 yaşlarındaki 5 kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle idam cezasına, 8-14 yaşları arasındaki 17 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Zhang Longji mahkemenin idam kararına itiraz etmiş ve temyiz başvurusunda bulunmuştu. Gansu Yüksek Mahkemesi ise Zhang'ın itirazını reddederek idam cezasını onamıştı.

Zhang Longji'nin görev yaptığı okulun kapatılarak öğrencilerin başka bir okula transfer edildiği öğrenildi. - PEKİN