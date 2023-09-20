Çin'de Hortum Felaketi: 5 Ölü, 4 Ağır Yaralı

NANJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Salı günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan iki beldeyi vuran hortum nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Yerel yetkililerin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre olay, Suqian kentindeki Daxing ve Nancai beldelerinde saat 17.00 sularında meydana geldi. Yapılan ilk incelemeler hortumdan 5.512 kişinin etkilendiğini, 1.646 haneye ait evlerin genel olarak hasar gördüğünü ve 137 evin ise çöktüğünü gösterdi. Kentin acil durum yönetim departmanına göre toplam 41,8 hektarlık arazideki mahsul zarar görürken, 405 kişi geçici olarak güvenli bölgelere yerleştirildi.

Yerel yönetim birimleri, hortum sonrasında müdahale çalışmaları için olay yerine intikal etti. Yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.