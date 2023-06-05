Çin'de Heyelan: 19 Ölü, 5 Yaralı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Leshan şehrinde meydana gelen heyelanda 19 kişi öldü ve 5 kişi hafif yaralandı. Kurtarma operasyonu tamamlandı ancak heyelanın nedeni hala araştırılıyor.

CHENGDU, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Leshan şehrinde Pazar günü meydana gelen heyelanda toplam 19 kişi öldü ve beş kişi hafif yaralandı.

Yerel makamların Pazar gecesi yaptığı açıklamaya göre heyelan, şehrin Jinkouhe bölgesinin Yongsheng kasabasındaki bir orman çiftliğinde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi.

600'den fazla kişi, profesyonel kurtarma ekipmanı yardımıyla arama ve kurtarma çalışmaları için sahaya koştu. Kurtarma operasyonu Pazar günü saat 20.00'de sona erdi.

Heyelanın nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.