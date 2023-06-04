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Çin'de Heyelan: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'de Heyelan: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya Haberleri

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde medyada gelen heyelanda 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Lışan şehrinin Cinkouhı ilçesinde devlete ait maden işletmesinin bulunduğu dağlık alanda heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kütlenin üzerine yığıldığı işçi yatakhanesi toprak altında kaldı. Heyelanda 14 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kayboldu. Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından arama ve kurtarma için 180'den fazla kişi seferber edildi. Nemli ve yağışlı iklime sahip güneybatı Çin'de heyelanlara sık rastlanıyor. Özellikle madenler ve altyapı inşaatlarının olduğu bölgelerde kazı faaliyetleri toprağın tutulumunu azaltarak heyelan riskini artırıyor.

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde medyada gelen heyelanda 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Lışan şehrinin Cinkouhı ilçesinde devlete ait maden işletmesinin bulunduğu dağlık alanda heyelan meydana geldi.

Dağdan kopan kütlenin üzerine yığıldığı işçi yatakhanesi toprak altında kaldı. Heyelanda 14 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kayboldu.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından arama ve kurtarma için 180'den fazla kişi seferber edildi.

Nemli ve yağışlı iklime sahip güneybatı Çin'de heyelanlara sık rastlanıyor. Özellikle madenler ve altyapı inşaatlarının olduğu bölgelerde kazı faaliyetleri toprağın tutulumunu azaltarak heyelan riskini artırıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Haberler

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