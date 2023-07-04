Çin'de Haziran Ayında Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Çin Meteoroloji İdaresi, Haziran ayında ülkedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve yağışların azaldığını açıkladı. Ulusal ortalama sıcaklık, diğer yıllara göre 0,7 santigrat derece daha yüksek olarak ölçüldü. Ayrıca, Haziran'daki yağış miktarı da yüzde 15,6 azaldı.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi, ülkedeki sıcaklıkların bu yıl Haziran ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve yağışların azaldığını açıkladı.

Kurum Salı günü düzenlediği basın toplantısında meteorolojik verilere atıf yaparak, Çin'de geçen ay ulusal ortalama sıcaklığın 21,1 santigrat derece olarak ölçüldüğünü kaydetti. Bu değer diğer yılların aynı dönemine göre 0,7 santigrat derece daha yüksek olurken, 1961'den bu yana en sıcak ikinci Haziran ayının yaşandığı anlamına geliyor.

Verilere göre, Haziran'daki ortalama yağış miktarı 86,7 milimetre olarak ölçüldü. Bu diğer yılların aynı dönemine göre yüzde 15,6 azalmaya işaret ediyor.

Meteoroloji İdaresi ayrıca, Haziran'da ülkede dört sağanak yağışlı fırtına, dört bölgesel yüksek sıcaklık ve yedi şiddetli konvektif hava koşulu kaydetti.