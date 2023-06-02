Çin'de Hava Kirliliği Azaldı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Başkan Yardımcısı Zhang Hengde, ülkenin atmosferik ortamında 2022'de bir iyileşme görüldüğünü ve hava kirliliğinin önemli bir göstergesi olan ortalama PM2.5 yoğunluğunun yüzde 3,3 azaldığını açıkladı.

Göçmen kuşlar, Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin'deki Beidagang Sulak Alanı üzerinde uçuyor, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Başkan Yardımcısı Zhang Hengde, Çin'in atmosferik ortamında 2022'de bir iyileşme görüldüğünü söyledi.

Hengde Cuma günü yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin önemli bir göstergesi olan ortalama PM2.5 yoğunluğunun Çin genelinde 2022'de yıllık bazda yüzde 3,3 azaldığını söyledi.

Zhang düzenlediği basın toplantısında, ülke çapında duman kirliliğinin yaşandığı ortalama gün sayısının geçen yıl 19,1 olarak kaydedildiğini ve bir önceki yıla göre 2,2 azaldığını söyledi.

Buna karşın Zhang ozon kirliliğinin meteorolojik koşullarını ölçen endeksin ise, yağışlı gün sayısının azlığı ve nispeten yüksek sıcaklık nedeniyle 2022'nin Mayıs ila Ekim ayları arasında, 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,7 arttığını da sözlerine ekledi.

Zhang, meteoroloji dairelerinin, olumsuz meteorolojik koşulları daha iyi izlemek ve bunlarla başa çıkmak için bilimsel bir temel sağlamak üzere diğer devlet birimleriyle işbirliğini güçlendireceğini kaydetti.