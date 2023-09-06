Çin'de Haikui Tayfunu Sel Baskınlarına Yol Açtı

Çin'de etkili olan Haikui Tayfununun yol açtığı sel nedeniyle Fujian eyaletinde 2 kişi hayatını kaybetti. Selin yol açtığı ekonomik kaybın ise 552 milyon Yuan'dan (yaklaşık 76,7 milyon dolar) fazla olduğu tahmin ediliyor.

Çin'de etkili olan Haikui Tayfununun yol açtığı sel nedeniyle Fujian eyaletinde 2 kişi hayatını kaybetti. Ekonomik kaybın 552 milyon Yuan'dan (yaklaşık 76,7 milyon dolar) fazla olduğu tahmin ediliyor.

Çin'i bu yıl etkisi altına alan 11'inci tayfun olan Haikui Tayfunu, can kaybına yol açtı. Çin medyasına göre ülkenin güneydoğu kıyısındaki Fujian eyaletinin başkenti Fuzhou'da dün kurtarma görevi sırasında bir itfaiye aracının sel sularına kapılması sonucu kaybolan itfaiyecilerden 2'si hayatını kaybetti. Sel nedeniyle 36 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Okullarda eğitime ara verilirken, otobüs, metro, tren seferleri ile uçuşlar da durduruldu.

Selin yol açtığı ekonomik kaybın ise 552 milyon Yuan'dan (yaklaşık 76,7 milyon dolar) fazla olduğu tahmin ediliyor. - FUJİVAN