Çin'de Haikui Tayfunu Karaya Ulaştı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Chaozhou şehrine bağlı Raoping ilçesindeki bir limanda Haikui Tayfunu'ndan korunmaya çalışan balıkçı tekneleri görülüyor. Haikui Tayfunu, Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti ve güneyindeki Guangdong eyaletinin kıyı bölgelerinde karaya ulaştı.

CHAOZHOU, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Chaozhou şehrine bağlı Raoping ilçesindeki bir limanda Haikui Tayfunu'ndan korunmaya çalışan balıkçı tekneleri görülüyor, 5 Eylül 2023.

Yerel yetkililere göre, bu yılın 11. tayfunu olan Haikui Tayfunu Salı günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti ve güneyindeki Guangdong eyaletinin kıyı bölgelerinde karaya ulaştı. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)