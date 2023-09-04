Çin'de Haikui Tayfunu için sarı alarm verildi

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Zhangzhou kentine bağlı Longhai ilçesinde su altında kalmış bir yol görülüyor. Çin'in ulusal meteoroloji merkezi Haikui Tayfunu için sarı alarm verdi. Haikui'nin Çin'in güney ve doğu bölgelerine fırtına ve şiddetli yağmur getirmesi bekleniyor.

ZHANGZHOU, 4 Eylül (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Zhangzhou kentine bağlı Longhai ilçesinde su altında kalmış bir yol görülüyor, 4 Eylül 2023.

Çin'in ulusal meteoroloji merkezi Pazartesi sabahı Haikui Tayfunu için sarı alarm verdi. Sarı, dört kademeli tayfun uyarı sisteminde şiddet açısından üçüncü sırada bulunuyor. Yılın 11. tayfunu olan Haikui'nin Çin'in güney ve doğu bölgelerine fırtına ve şiddetli yağmur getirmesi bekleniyor.

Eyalet meteoroloji bürosunda görevli baş meteoroloji servisi uzmanı Huang Zhigang, Haikui'nin Pazartesi gününden Çarşamba gününe kadar Fujian'ın çoğu bölgesine sağanak yağış getirmesinin ve bazı bölgelerdeki kümülatif yağışın 600 milimetreye ulaşmasının beklendiğini söyledi. (Fotoğraf: Guo Qi/Xinhua)