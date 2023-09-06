Çin'de Haikui Tayfunu Fuzhou Kentini Vurdu

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde yer alan Fuzhou kentinin Gulou ilçesinde sular altında kalan bir yolda motosikletle ilerleyen insanlar, Haikui Tayfunu'nun etkisiyle yaşanan şiddetli yağış ve fırtınalarla mücadele ediyor.

FUZHOU, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde yer alan Fuzhou kentinin Gulou ilçesinde sular altında kalan bir yolda motosikletle ilerleyen insanlar, 6 Eylül 2023.

Bu yılın 11. tayfunu olan Haikui Tayfunu Salı günü Fujian eyaletinin kıyı bölgelerine ulaştı.

Salı günü 21.00'den itibaren Fuzhou kentinin birçok bölgesinde şiddetli yağış ve fırtınalar etkili oldu. Salı günü 21.00'den Çarşamba günü sabah 05.00'e kadar gerçekleşen kümülatif yağışlar, Wushan ulusal meteoroloji istasyonunda kayıtlı üç saatlik ve altı saatlik maksimum yağış rekorlarını kırdı. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)