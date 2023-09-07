Çin'de Haikui Tayfunu: 294.100 Kişi Tahliye Edildi

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde Haikui Tayfunu nedeniyle 294.100 kişi geçici olarak tahliye edildi. Tayfunun getirdiği sağanak yağışlar nedeniyle birçok kişi etkilendi ve ekonomik zarar meydana geldi.

FUZHOU, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'de bu yılın 11. tayfunu olan Haikui Tayfunu nedeniyle ülkenin doğusundaki Fujian eyaletinde 294.100 kişi geçici olarak tahliye edildi.

Fujian eyaletinin sel kontrol ve kuraklıkla mücadele merkezine göre, tayfunun getirdiği sağanak yağışlar Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla eyalette yaklaşık 1,6 milyon kişinin yaşamını olumsuz etkiledi.

Sağanak yağışlar nedeniyle yaklaşık 10.000 hektarlık alandaki mahsul zarar görürken, 2.500'den fazla ev de hasar gördü veya yıkıldı. Yağışlar 5,05 milyar yuan (701,5 milyon ABD doları) tutarında doğrudan ekonomik zarara neden oldu.

Tayfunun Salı günü karaya ulaşmasının ardından eyaletin birçok kıyı bölgesinde şiddetli yağış ve fırtına görüldü. Salı günü sabah 06.00'dan Çarşamba günü sabah 06.00'ya kadar 15 ilçe, kent ve bölgeye bağlı 65 kasabada yağış miktarı 250 milimetreyi aşarken, eyaletin merkezi Fuzhou'daki Cangshan ilçesinin Gaishan kasabasında maksimum yağış miktarı 548,9 milimetreye ulaştı.

Çarşamba günü sabah 06.00 itibarıyla Fuzhou kentinde kümülatif yağış miktarı 3 saatlik, 6 saatlik, 12 saatlik ve 24 saatlik maksimum yağış rekorlarını kırdı.

Çarşamba günü saat 20: 00 itibarıyla, acil müdahale için yaklaşık 60.000 kişi seferber edildi.

Eyalet meteoroloji bürosu uzmanlarından Huang Zhigang, Fujian'ın bazı bölgelerinde önümüzdeki iki gün içinde daha fazla sağanak yağış beklendiğini ve bunların dağ taşkınlarını, nehir taşkınlarını ve diğer ikincil felaketleri tetikleyebileceğini söyledi.