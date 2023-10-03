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Çin'de Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilinde demiryolu yolcu sayısı rekor kırdı

Çin Devlet Demiryolları Grubu, Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilinin dördüncü gününde ülkenin demiryollarında 16,47 milyon yolcu seyahati gerçekleştiğini açıkladı. Salı günü ise 16,35 milyon yolcu seyahati bekleniyor.