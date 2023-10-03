Çin'de Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilinde demiryolu yolcu sayısı rekor kırdı
Çin Devlet Demiryolları Grubu, Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilinin dördüncü gününde ülkenin demiryollarında 16,47 milyon yolcu seyahati gerçekleştiğini açıkladı. Salı günü ise 16,35 milyon yolcu seyahati bekleniyor.
BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, sekiz günlük Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilinin dördüncü günü olan Pazartesi günü ülkenin demiryollarında 16,47 milyon yolcu seyahatinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Çin'in demiryollarında Salı günü 16,35 milyon yolcu seyahatinin işlem görmesi bekleniyor.
Şirket, demiryolu yolcularının seyahat taleplerini karşılamak üzere yeni eklenen 889 trenle birlikte yaklaşık 11.190 trenin faaliyette olmasının planlandığını kaydetti.
Kaynak: Xinhua / Dünya