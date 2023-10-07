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Çin'de Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün Tatili Boyunca 11,8 Milyon Seyahat Gerçekleşti

Çin'in Ulusal Göç İdaresi verilerine göre, Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili süresince ülke genelinde 11,8 milyondan fazla giriş ve çıkış seyahati yapıldı. Günlük ortalama giriş ve çıkış sayısı ise önceki yıla göre 2,9 kat artarak 1,48 milyona ulaştı.