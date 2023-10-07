Çin'de Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün Tatili Boyunca 11,8 Milyon Seyahat Gerçekleşti
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Çin'in Ulusal Göç İdaresi verilerine göre, Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili süresince ülke genelinde 11,8 milyondan fazla giriş ve çıkış seyahati yapıldı. Günlük ortalama giriş ve çıkış sayısı ise önceki yıla göre 2,9 kat artarak 1,48 milyona ulaştı.
BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Ulusal Göç İdaresi verilerine göre, ülke genelindeki sınır denetim kurumlarında, Cuma günü sona eren 8 günlük Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili boyunca 11,8 milyondan fazla giriş ve çıkış seyahati gerçekleştirildi.
Ulusal Göç İdaresi, günlük ortalama giriş ve çıkış sayısının 2022 yılının aynı dönemine kıyasla 2,9 kat artarak yaklaşık 1,48 milyona ulaştığını belirtti.
8 günlük tatil boyunca, yaklaşık 5,87 milyon seyahat ülkeye giriş olarak kaydedilirken, ülkeden çıkış seyahatleri 5,95 milyon civarında gerçekleşti.