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Çin'de Guiyang-Nanning yüksek hızlı demiryolu hizmete girdi

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Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Duyun şehrinde Guiyang-Nanning yüksek hızlı demiryolu tam kapsamlı hizmete başladı.

NANNİNG/GUİYANG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Duyun şehrinde Guiyang-Nanning yüksek hızlı demiryolunda ilerleyen hızlı tren, 31 Ağustos 2023.

Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang ile Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'i birbirine bağlayan 482 kilometrelik Guiyang-Nanning yüksek hızlı demiryolu tam kapsamlı hizmetine Perşembe günü başladı. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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