Çin'de gaz patlaması: 9 kişi hayatını kaybetti

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen gaz patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Patlama, bir atölyede yüksek basınçlı gazın patlaması sonucu meydana geldi. Olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HOHHOT, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ordos kentinde Perşembe günü meydana gelen gaz patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Ordos acil durum yönetim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü saat 15.40 sularında Hangjin Sancağı'nda bulunan sanayi parkındaki bir atölyede yüksek basınçlı gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle, yüksek noktalarda çalışan çok sayıda işçi yere düştü.

Kazada 8 işçi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 işçi de yaralandı. Yaralılardan biri ise tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yerel acil durum yönetimi çalışanları, itfaiyeciler ve sağlık personeli kazanın hemen ardından kurtarma çalışmalarına katıldı.

Kazanın nedeni ise halen araştırılıyor.