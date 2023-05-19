Çin'de fosilleşmiş dinozor yumurtaları keşfedildi

Çin'in Fujian eyaletinde oviraptorosaur türü dinozorlara ait fosilleşmiş yumurtalar ve yumurta kabuğu parçaları bulundu. Yeni keşif, paleoklimatoloji, paleocoğrafya ve paleoekoloji çalışmaları için değerli malzemeler sağlıyor.

FUZHOU, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde fosilleşmiş dinozor yumurtalarının ve yumurta kabuğu parçalarının bulunduğu bir yuva keşfedildi. Yumurtaların, Geç Kretase döneminde yaşamış ve yumurta çalmasıyla bilinen oviraptorosaur türü dinozorlara ait olduğu belirtildi.

Longyan kentinin Shanghang ilçesine bağlı Huangzhu köyünde gün yüzüne çıkarılan yumurtaların kuluçka döneminde olduğu ya da yavruların yumurtadan yeni çıkmış olduğu düşünülüyor. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropolojisi Enstitüsü'nde doçent olan Wang Qiang, yumurtadan çıkan yavrular yüzünden bazı yumurtaların çatladığını ve geride kabuk parçaları kaldığını söyledi.

En az altı yumurta fosili iyi korunmuş durumda. Fujian Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü, yeni keşfin Fujian'da ve Çin'in güneyinde paleoklimatoloji, paleocoğrafya ve paleoekoloji çalışmaları için değerli malzemeler sağladığını belirtti.

Üç yıl önce ilçede iyi korunmuş dinozor ayak izleri keşfedilmişti. Bu son keşifle ise ilçede ilk kez dinozor yumurtası fosili bulunmuş oldu.