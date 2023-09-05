Çin'de Eylül Sonunda Tropikal Kasırga Bekleniyor

Çin Ulusal İklim Merkezi Müdür Yardımcısı Jia Xiaolong, Çin'de Eylül sonlarına doğru bir başka tropikal kasırganın karaya çıkmasının ya da ülke üzerinde büyük etki yaratmasının beklendiğini söyledi. Jia, kasırganın Çin'in güney ve güneydoğu bölgelerine kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışlar getireceğini ifade etti.

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal İklim Merkezi Müdür Yardımcısı Jia Xiaolong, Çin'de Eylül sonlarına doğru bir başka tropikal kasırganın karaya çıkmasının ya da ülke üzerinde büyük etki yaratmasının beklendiğini söyledi. Jia, Salı günü yaptığı açıklamada kasırganın Çin'in güney ve güneydoğu bölgelerine kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışlar getireceğini de ifade etti.

Jia, kasırganın halkın yaşamı üzerindeki etkisini azaltmak için yerel yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.

Çin'de bu ayın başlarında Saola Tayfunu ve Haikui Tayfunu etkili oldu.

Ülkede yağışların Eylül ayında dengesiz bir dağılım göstermesi, Heilongjiang ve Xinjiang'ın bazı bölgelerinin ise ortalamanın yüzde 20 ila 50 üzerinde yağış alması bekleniyor.

Öte yandan Hebei, Shanxi, Henan, Shandong, Jiangsu, Anhui, Hubei ve Shaanxi eyaletlerinin bazı bölgelerinde bu ay normal yıllara kıyasla daha az yağış alması bekleniyor.

Jia ayrıca Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi ve İç Moğolistan da dahil olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklıklarının normal yıllara kıyasla biraz daha yüksek seyredeceğini kaydetti.