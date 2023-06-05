Çin'de Ekolojik Medeniyet Forumu Temalı Etkinlik Düzenlenecek

GUIYANG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ulusal düzeydeki tek küresel forumu olan ekolojik medeniyet temalı Eco Forum Global Guiyang 2023, 8-9 Temmuz tarihlerinde ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenecek.

Organizatörün Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, bu yılki etkinlikte insan ve doğa arasındaki uyumlu birlikteliğin modernizasyonu ile yeşil ve düşük karbonlu kalkınmanın desteklenmesine odaklanılacak. Hem fiili katılımlı hem de çevrimdışı etkinliklerin yapılacağı foruma yaklaşık 500 katılımcının davet edilmesi bekleniyor.

Organizatöre göre etkinlikte temalı alt forumların, yeni enerji ve yeni malzeme sektörü gibi alanlardaki en son tekniklerle, ürünlerle ve teknolojilerle ilgili sergilerin yanı sıra iş tanıtım faaliyetleri de düzenlenecek.

Forum, kurulduğu 2009 yılından bu yana 11 kez düzenlendi.