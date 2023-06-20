Çin'de Ejderha Teknesi Festivali tatiliyle birlikte yolcu sayısında artış bekleniyor

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin tahminlerine göre, Ejderha Teknesi Festivali tatili sırasında ülkedeki gelen ve giden yolcu sayısında artış görülecek. Tatil süresince ülke genelindeki sınır limanlarından giriş ve çıkış yapacak günlük en fazla yolcu sayısının 1,4 milyonu aşması bekleniyor.

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Göç İdaresi'nin Salı günü açıkladığı tahminlere göre yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali tatilinde ülkedeki gelen ve giden yolcu sayısında artış görülecek.

İdareye göre, Perşembe günü başlayacak üç günlük tatil sırasında ülke genelindeki sınır limanlarından giriş ve çıkış yapacak günlük en fazla yolcu sayısının 1,4 milyonu aşması bekleniyor. Günlük ortalama seyahat sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artarak 1,28 milyona ulaşacak.

Başlıca havalimanlarında yolcu akışı açısından istikrarlı bir toparlanma öngörülüyor. Ülkeye giriş-çıkış yapacak günlük ortalama yolcu sayısının Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'nda 28.000, Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nda 51.000 ve Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda 23.000 olması bekleniyor.

İdarenin tahminlerine göre Guangdong, Macao ve Hong Kong arasında giriş-çıkış yapacak yolcu sayısının Gongbei limanında 320.000, Luohu limanında 178.000 ve Futian limanında 152.000 civarında seyretmesi bekleniyor.