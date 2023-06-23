Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Kutlandı

Bu yıl 22 Haziran'a denk gelen ve Duanwu Festivali diye de bilinen Ejderha Teknesi Festivali, Çin genelinde coşkuyla kutlandı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde yer alan Xinglongtai kasabasında düzenlenen ejderha teknesi yarışında katılımcılar çeltik tarlasında tüm gücüyle kürek çekti.