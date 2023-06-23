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Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Kutlandı

Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Kutlandı

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Bu yıl 22 Haziran'a denk gelen ve Duanwu Festivali diye de bilinen Ejderha Teknesi Festivali, Çin genelinde coşkuyla kutlandı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde yer alan Xinglongtai kasabasında düzenlenen ejderha teknesi yarışında katılımcılar çeltik tarlasında tüm gücüyle kürek çekti.

Çin'de Çeltik Tarlasında Ejderha Teknesi Yarışı DüzenlendiÇin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde yer alan Shenbei Yeni Bölgesi'nin Xinglongtai kasabasındaki bir çeltik tarlasında düzenlenen ejderha teknesi yarışında kürek çeken katılımcılar, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

SHENYANG, 23 Haziran (Xinhua) -- Bu yıl 22 Haziran'a denk gelen ve Duanwu Festivali diye de bilinen Ejderha Teknesi Festivali, Çin genelinde coşkuyla kutlandı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde yer alan Xinglongtai kasabasında düzenlenen ejderha teknesi yarışında katılımcılar çeltik tarlasında tüm gücüyle kürek çekti.

Çin'de Çeltik Tarlasında Ejderha Teknesi Yarışı DüzenlendiÇin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde yer alan Shenbei Yeni Bölgesi'nin Xinglongtai kasabasındaki bir çeltik tarlasında düzenlenen ejderha teknesi yarışında kürek çeken katılımcıların havadan çekilmiş fotoğrafı, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

Çin'de Çeltik Tarlasında Ejderha Teknesi Yarışı DüzenlendiÇin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde yer alan Shenbei Yeni Bölgesi'nin Xinglongtai kasabasındaki bir çeltik tarlasında düzenlenen ejderha teknesi yarışında kürek çeken katılımcılar, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Long Lei/Xinhua)

Çin'de Çeltik Tarlasında Ejderha Teknesi Yarışı DüzenlendiÇin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde yer alan Shenbei Yeni Bölgesi'nin Xinglongtai kasabasındaki bir çeltik tarlasında düzenlenen ejderha teknesi yarışında kürek çeken katılımcıların havadan çekilmiş fotoğrafı, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

Çin'de Çeltik Tarlasında Ejderha Teknesi Yarışı DüzenlendiÇin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde yer alan Shenbei Yeni Bölgesi'nin Xinglongtai kasabasındaki bir çeltik tarlasında düzenlenen ejderha teknesi yarışında kürek çeken katılımcılar, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Long Lei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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