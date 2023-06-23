Çin'de Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Qinzhou kentine bağlı Longmengang kasabasında geleneksel Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında Perşembe günü bir ejderha teknesi yarışı düzenlendi. Ejderha Teknesi Festivali geleneği, Beibu Körfezi kıyısında yer alan Longmengang kasabasında 100 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Bölgedeki yerli halk, ejderha teknesi yarışına katılarak formlarını koruyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)