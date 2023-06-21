Çin'de Ejderha Teknesi Festivali için gece yarışı düzenlendi

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'ya bağlı Changle ilçesinde yer alan Sanxi köyünde yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için düzenlenen ejderha teknesi gece yarışı görülüyor, 18 Haziran 2023 (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

FUZHOU, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'ya bağlı Changle ilçesinde yer alan Sanxi köyünde yaklaşan Ejderha Teknesi Festivalini kutlamak için Pazar günü ejderha teknesi gece yarışı düzenlendi. Sanxi köyüne özgü ejderha teknesi gece yarışı, 600 yılı aşkın geçmişe sahip bir gelenek olma özelliğini taşıyor. Sanxi köylüleri Çin Ejderha Teknesi Festivali öncesinde, akşam çökerken bu yarışa hevesle katılıyor. Derin bir kültürel öneme sahip etkinlik, bol hasat ve şanslı bir hayat için dua aracı olarak görülüyor.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'ya bağlı Changle ilçesinde yer alan Sanxi köyünde yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için düzenlenen ejderha teknesi gece yarışı görülüyor, 18 Haziran 2023 (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'ya bağlı Changle ilçesinde yer alan Sanxi köyünde yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için düzenlenen ejderha teknesi gece yarışı görülüyor, 18 Haziran 2023 (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'ya bağlı Changle ilçesinde yer alan Sanxi köyünde yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için ejderha teknesi gece yarışı düzenlendi, 18 Haziran 2023 (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'ya bağlı Changle ilçesinde yer alan Sanxi köyünde yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için düzenlenen ejderha teknesi gece yarışı görülüyor, 18 Haziran 2023 (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)