Çin'de Doksuri Tayfunu Şiddetli Yağmur ve Fırtınaları Tetikledi

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde Doksuri Tayfunu nedeniyle şiddetli yağmur ve fırtınalar yaşanıyor. Toplu taşıma araçları geçici olarak durduruldu. Tayfundan etkilenen bölgelerde su baskınları yaşandı.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde yer alan Xiamen kentinin Siming bölgesinde sular altında kalmış bir yolda görev yapan polis memurları, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zeng Demeng/Xinhua)

FUZHOU, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da Doksuri Tayfunu tarafından tetiklenen şiddetli yağmur ve fırtınalar nedeniyle 1. Seviye acil durum müdahalesi başlatılmasının ardından otobüsler ve metrolar da dahil olmak üzere toplu taşıma, Cumartesi sabahı geçici olarak durduruldu.

Bu yılın beşinci tayfunu olan Doksuri Tayfunu, Cuma sabahı Fujian eyaletinde karaya çıktı ve beraberinde güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur getirdi.

Tayfundan etkilenen Fuzhou kenti, Cuma gününden bu yana sürekli şiddetli yağışlara maruz kaldı. Şehirdeki birçok meteoroloji gözlem istasyonu tarihteki en yüksek günlük yağış miktarını kaydederken, yağışlar bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı.

Cuma günü saat 22.00 sularında komşu Jiangxi eyaletindeki Lichuan İlçesi'ne doğru hareket eden Doksuri Tayfunu burada yavaş yavaş zayıflayarak tropikal fırtınaya dönüştü ve Cumartesi günü sabah 08.00 sularında Jiangxi eyaletinden ayrıldı.

Jiangxi'de toplam 19.000 kişi tayfundan etkilendi, 11.000 bölge sakini tahliye edildi ve yaklaşık 1.600 kişi daha güvenli bölgelere yerleştirildi.