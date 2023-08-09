Çin'de Doksuri Tayfunu'nun Yol Açtığı Sellerde Can Kaybı Artıyor

Çin'in kuzeyinde Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı seller nedeniyle başkent Pekin çevresinde can kaybı sayısının 33'e yükseldiği bildirildi. Sellerin etkisiyle birlikte birçok ev, tarım alanı ve köprü zarar gördü.

Çin'in kuzeyinde Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı seller nedeniyle başkent Pekin çevresinde can kaybı sayısının 33'e yükseldiği bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, şehrin batı eteklerindeki Çangping, Mıntougou ve Fangşan ilçelerinde geçen hafta etkili olan yoğun yağışların yol açtığı sellerde 59 bin mesken çökerken, 147 bin konut ve 15 bin hektar tarım alanının zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, sellerde 5'i kurtarma görevlisi 33 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Daha önce şehirde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

Şehir genelinde 1,29 milyon kişinin sellerden etkilendiği, taşkınlar nedeniyle 100'den fazla köprüde ve çok sayıda yolda hasar meydana geldiği aktarıldı.

Pekin Belediye Başkan Yardımcısı Şia Linmao, şehrin, 29 Temmuz ile 2 Ağustos arasında "tarihte nadir görülen cephe yağışlarıyla" karşılaştığını, 83 saatte yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 60'ı kadar yağmura maruz kaldığını ifade etti.

Kuzeybatıdaki Çangping ilçesindeki bir rezervuarda 4 günde metrekareye 745 milimetre yağış ölçüldüğü, bunun Pekin'de son 140 yılda tek bir yerde ölçülen en yüksek yağış miktarı olduğu kaydedildi.

Heylongciang'da 187 bin kişi tahliye edildi

Öte yandan seller Doksiru Tayfunu'nun ardından ülkenin yine kuzeyini etkileyen Khanun Tayfunu nedeniyle diğer kuzey eyaletlerinde de etkisini sürdürüyor.

Devlet Sel Kontrolü ve Kuraklık Destek Merkezi, Tiencin şehrinde 2. seviye alarm durumunu sürdürürken, Pekin şehri ile Hıbey, Cilin ve Heylongciang eyaletlerinde alarm düzeyini 3. seviyeye, Liaoning ve Şandong eyaletlerinde ise 4. seviyeye yükseltti.

Kuzeydoğu eyaletlerini yoğun etkileyen Khanun Tayfunu nedeniyle Hınan ve Hıbey eyaletleri ile Tiencin şehrini kateden Hayhı Nehri ve Heylongciang eyaletindeki Songhua Nehri'nin bazı bölümlerinde su seviyesinin tehlikeli şekilde arttığı bildirildi.

Heylonciang eyaletinde yağış ve sellerden 374 bin kişi etkilenirken, 187 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Eyaletteki 6 şehirde 2 Ağustos'tan bu yana ilçe düzeyinde 37 yerleşimin şiddetli fırtına, hortum ve sellerle karşılaştığı, Çin'in önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan bölgede 258 bin hektar tarım alanın zarar gördüğü bildirildi.

Eyalette 23 bin 708 mesken ve 149 köprü hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Hayhı Nehri havzasına 1 milyar yuan sel tazminatı

Maliye Bakanlığı ve Su Kaynakları Bakanlığı, Hayhı Nehri havzasında Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı sellerin etkisini azaltmak için su toplama havzası olarak kullanılan 8 bölgedeki yerleşimlerde maddi kayıpları karşılamak üzere merkezi bütçeden 1 milyar yuan (139,69 milyon dolar) kaynak ayrılacağını bildirdi.

Başkent Pekin ile Tiencin şehrini çevreleyen Hıbey eyaletinde selin kontrolü için 8 toplama havzası ile irili ufaklı 155 rezervuar oluşturulmuş, aşağı akış yönündeki sel baskısını azaltmak üzere 1,8 milyar metreküp su eyaletteki toplama alanlarına yönlendirilmişti.

Toplama havzalarının bulunduğu yerlerde, çok sayıda ilçe, kasaba ve köy su altında kalırken bu bölgelerde yaşayan 850 bin kişi tahliye edilmişti.

Çin'de 1997'de kabul edilen Sel Kontrol Yasası ile oluşturulan plana göre ülke genelindeki 98 sel toplama havzasının 13'ü Hıbey eyaletinde bulunuyor. Yasa, sel toplama alanlarında yaşayan vatandaşların hasarlarının tazmin edilmesini öngörüyor.