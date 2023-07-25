Çin'de Doksuri Tayfunu için Sarı Alarm Yayımlandı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Doksuri Tayfunu'nun ülkenin güney kıyı bölgelerine fırtına ve kuvvetli yağışlar getireceği uyarısında bulundu. Tayfunun Perşembe günü Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğu kısmına gireceği ve ardından Fujian ile Guangdong eyaletlerinin kıyı bölgelerine doğru ilerleyeceği belirtildi. Bölgede yaşayanlar, tehlikeli açık hava faaliyetlerinden kaçınmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Salı günü Doksuri Tayfunu için sarı alarm yayımladı. Bu yılın beşinci tayfunu olan Doksuri'nin ülkenin güney kıyı bölgelerine fırtına ve kuvvetli yağışlar getirmesi bekleniyor.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Salı günü saat 5.00'te Filipinler'in Luzon adasının doğusundaki sularda gözlemlenen tayfunun saatte yaklaşık 20 km hızla kuzeybatıya doğru hareket etmesi bekleniyor.

Merkez, tayfunun Perşembe günü Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğu kısmına gireceğini ve ardından Fujian ile Guangdong eyaletlerinin kıyı bölgelerine doğru ilerleyeceğini kaydetti.

Bashi Kanalı, Güney Çin Denizi, Taiwan Boğazı çevresindeki bazı kıyı bölgelerinin yanı sıra Taiwan ve Fujian eyaletinin kıyı bölgelerinde fırtınalar etkili olacak. Öte yandan Taiwan'ın bazı bölgelerinde Salı sabahından Çarşamba sabahına kadar 50 ila 90 mm aralığında şiddetli sağanak yağışlar görülecek.

Merkez, kapalı ve açık alan toplantılarının yanı sıra tehlikeli açık hava faaliyetlerinin askıya alınması ve korunmasız konutlarda yaşayan insanların zamanında tahliye edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Merkez ayrıca acil tayfun hazırlığı ve olası jeolojik felaketlere karşı önlemler alınması çağrısında bulundu.

Çin'de kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı en şiddetli uyarıyı gösterirken bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.