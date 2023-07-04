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Çin'de dev kum fırtınası

Dünya Haberleri

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çıkan dev kum fırtınası amatör kameralara yansıdı. Gökyüzünü kaplayan kum fırtınasının yüksekliği 100 metreye ulaştı. Fırtına nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Şehrin farklı noktalarında etkili olan fırtınanın 1 buçuk saat sonra etkisini yitirdiği kaydedildi.

- Çin'de dev kum fırtınası

SİNCAN - Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çıkan dev kum fırtınası amatör kameralara yansıdı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Hami şehrinde kum fırtınası çıktı. Gökyüzünü kaplayan kum fırtınasının yüksekliği 100 metreye ulaştı. Fırtına nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Şehrin farklı noktalarında etkili olan fırtınanın 1 buçuk saat sonra etkisini yitirdiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Fırtına Sincan Uygur Dünya Haberler

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