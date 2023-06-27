Çin'de Deniz Ekolojisi Koruma ve Restorasyon Projesi Başlatıldı

Çin'in Tangshan kentine bağlı Caofeidian bölgesinde 2022 yılında başlatılan deniz ekolojisi koruma ve restorasyon projesi, 636 hektarlık bir alanda kabuklu deniz canlıları, deniz yosunları ve yapay resiflerden oluşan bir ekosistem kurmak üzere tasarlandı. Şu ana kadar restorasyonu yapılan deniz yosunu yatakları, planlanan alanın yüzde 80'ini kapsıyor. Deniz yosunu ekosistemi, biyolojik kaynakların korunması açısından büyük önem teşkil ederken, kıyıya yakın bölgelerde biyolojik olmayan ortamı ve gelgitlere karşı direnci de artırıyor.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kentine bağlı Caofeidian bölgesindeki deniz ekolojisi koruma ve restorasyon projesi alanında deniz çayırı fideleri diken personeller, 25 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)

TANGSHAN, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Tangshan kentine bağlı Caofeidian bölgesinde 2022 yılında başlatılan deniz ekolojisi koruma ve restorasyon projesi, 636 hektarlık bir alanda kabuklu deniz canlıları, deniz yosunları ve yapay resiflerden oluşan bir ekosistem kurmak üzere tasarlandı. Şu ana kadar restorasyonu yapılan deniz yosunu yatakları, planlanan alanın yüzde 80'ini kapsıyor.

Deniz yosunu ekosistemi, biyolojik kaynakların korunması açısından büyük önem teşkil ederken, kıyıya yakın bölgelerde biyolojik olmayan ortamı ve gelgitlere karşı direnci de artırıyor.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kentinde bir deniz çiftliğindeki test bölgesine deniz çayırı tohumları eken teknisyenler, 12 Ekim 2021. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kentine bağlı Caofeidian bölgesindeki deniz ekolojisi koruma ve restorasyon projesinin deniz çayırı fidesi toplama alanında çalışan personeller görülüyor, 25 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kentindeki bir ekosistem izleme platformu görülüyor, 12 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kentindeki bir deniz çiftliği görülüyor, 21 Eylül 2021. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)