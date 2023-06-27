Çin'de Deniz Ekolojisi Koruma ve Restorasyon Projesi Başlatıldı
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Çin'in Tangshan kentine bağlı Caofeidian bölgesinde 2022 yılında başlatılan deniz ekolojisi koruma ve restorasyon projesi, 636 hektarlık bir alanda kabuklu deniz canlıları, deniz yosunları ve yapay resiflerden oluşan bir ekosistem kurmak üzere tasarlandı. Şu ana kadar restorasyonu yapılan deniz yosunu yatakları, planlanan alanın yüzde 80'ini kapsıyor. Deniz yosunu ekosistemi, biyolojik kaynakların korunması açısından büyük önem teşkil ederken, kıyıya yakın bölgelerde biyolojik olmayan ortamı ve gelgitlere karşı direnci de artırıyor.
TANGSHAN, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Tangshan kentine bağlı Caofeidian bölgesinde 2022 yılında başlatılan deniz ekolojisi koruma ve restorasyon projesi, 636 hektarlık bir alanda kabuklu deniz canlıları, deniz yosunları ve yapay resiflerden oluşan bir ekosistem kurmak üzere tasarlandı. Şu ana kadar restorasyonu yapılan deniz yosunu yatakları, planlanan alanın yüzde 80'ini kapsıyor.
Deniz yosunu ekosistemi, biyolojik kaynakların korunması açısından büyük önem teşkil ederken, kıyıya yakın bölgelerde biyolojik olmayan ortamı ve gelgitlere karşı direnci de artırıyor.