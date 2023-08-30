Çin'de çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki bir binada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Yangın, Taizhou kentinin Luqiao ilçesine bağlı Hengjie kasabasının Qianyangpan köyündeki bir evde çıktı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.