Çin'de çığ düşmesi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Shishapangma Dağı'nda çığ düşmesi sonucu ABD'li dağcı ile Nepalli rehberin (şerpa) hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Shishapangma Dağı'nda çığ düşmesi sonucu ABD'li dağcı ile Nepalli rehberin (şerpa) hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, kurtarma ekiplerince yapılan açıklamada, çığın 7 bin 600 metrenin üzerindeki yükseklikte meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Shishapangma Dağı'ndaki tüm tırmanış faaliyetlerinin askıya alındığı kaydedilerek, olayda ABD'li dağcı Anna Gutu ile Nepalli şerpa Mingmar'ın yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de kaybolduğu ifade edildi.

Deniz seviyesinden 8 bin 27 metre yüksekliğindeki Shishapangma Dağı, "dünyanın en yüksek 14. dağı" olarak biliniyor.

Nepal ile Tibet arasında yaşayan Himalaya Dağları yerlilerine "şerpa" adı veriliyor. Yaşadıkları dağlık coğrafyalara aşina şerpaların bölgeye gelen Batılı ziyaretçilere rehberlik yapması dolayısıyla sözcük, Batı dillerinde "rehber" anlamında kullanılıyor.