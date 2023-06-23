Çin'de Çelik Fabrikasında Patlama: 4 Ölü, 5 Yaralı

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bir çelik fabrikasının fırın kısmında meydana gelen patlamada dört kişi yaşamını yitirdi, beş kişi ise yaralandı.

SHENYANG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bir çelik fabrikasının fırın kısmında meydana gelen patlamada dört kişi yaşamını yitirdi, beş kişi ise yaralandı.

Yingkou Kenti Acil Durum Müdahale İdaresi'nin Cuma günü verdiği bilgilere göre kaza kentteki Yingkou Çelik Limited Şirketi'nde Perşembe sabahı yerel saatle 07.55'te meydana geldi.

Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen 4 kişi hayatını kaybederken, yaralıların tedavisi devam ediyor.

İdareye göre yapılan ön incelemede kazanın ekipman arızasından kaynaklandığı tespit edildi.